MILANO Mediaset «ribadisce la massima disponibilità a esaminare proposte concrete che siano di interesse per tutti gli azionisti, senza tuttavia rinunciare al risarcimento». Lo afferma una nota del Biscione dopo che è emerso uno scambio di lettere con il socio francese, di cui ieri il Messaggero ha dato ampio resoconto, dalle quali può iniziare un confronto su MFE, la holding europea nella quale Mediaset intende concentrare le sue attività e partecipazioni. «L'unica proposta pervenuta da Vivendi consiste nella rinuncia reciproca e senza esborsi a tutte le cause in atto», aggiunge il Biscione nella nota. Questo il testo completo del comunicato di Mediaset, in replica alla lettera di Vivendi del 10 agosto. «Mediaset ha inviato oggi (ieri, ndr) una nota di risposta alla lettera ricevuta da Vivendi il 10 agosto. Nel merito - si legge nella nota - i contenuti della lettera odierna non possono che ribadire quanto già comunicato da Mediaset nella precedente lettera del 5 agosto 2020, in quanto ancora una volta l'unica proposta pervenuta da Vivendi consiste nella rinuncia reciproca e senza esborsi a tutte le cause in atto». Prosegue la nota: «Mediaset ribadisce invece la massima disponibilità a esaminare proposte concrete che siano di interesse per tutti gli azionisti di Mediaset, senza tuttavia rinunciare al risarcimento», conclude il comunicato. Lo scoglio rimangono dunque le cause miliardarie per danni intentate da Mediaset sulla vicenda Premium, che ha innescato lo scontro. La novità è che ora i due gruppi si parlano, con attenzione anche al cda di Mediaset dell'8 settembre, nel quale verrà approvata la semestrale ma che potrebbe gettare le prime basi per costruire la Nuova MFE.

