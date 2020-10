LA CRISI

TREVISO Si avvicina il momento della verità per il salvataggio di Stefanel, l'azienda veneta dell'abbigliamento in amministrazione straordinaria con oltre 200 lavoratori impiegati nelle sedi di Ponte di Piave (Treviso) e Milano oltre che nella rete dei negozi. È stato convocato per martedì prossimo, 27 ottobre, dal ministero per lo Sviluppo economico un incontro in videoconferenza tra i rappresentanti sindacali per fare il punto sulla procedura di vendita. È il primo confronto dalla presentazione delle due offerte vincolanti per gli asset di Stefanel, a metà settembre, e ci si aspetta che possa segnare un passaggio rilevante nella procedura. Le offerte presentate - una per tutte e due le business unit, l'altra solo per le attività a marchio Stefanel - restano ancora riservate: da una parte ci sarebbe la proposta di una cordata a cui aderiscono anche fondi di private equity, come Argenthal, dall'altra una newco di investitori privati italiani.

INCOGNITA

Da capire però se, alla luce della seconda ondata di contagi da Covid-19, le offerte messe nere su bianco il 14 settembre scorso rimarranno intatte o si renderà necessaria una revisione in alcune parti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA