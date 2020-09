OPEN BANKING

MILANO Accordo tra Illimity e Banca Sella per dar vita a una joint-venture paritetica in Hype, società fintech di open banking attualmente controllata dal Gruppo Sella attraverso Fabrick, con l'obiettivo di sostenerne la crescita e i risultati. Si tratta, spiega una nota, della prima operazione di consolidamento industriale in Italia nell'open banking, driver di sviluppo di servizi finanziari digitali anche al di fuori dei tradizionali canali bancari. L'accordo prevede che Illimity salga al 50% di Hype, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di 30 milioni, che servirà a sostenere il suo sviluppo, e il conferimento da parte di Fabrick di azioni Hype in cambio di azioni Illimity di nuova emissione pari al 7,5% del capitale della banca fondata da Corrado Passera, e l'assegnazione a Fabrick del diritto a ricevere un ulteriore 2,5% di Illimity nel caso di raggiungimento di determinati target di redditività nel 2023-2024. Banca Sella Holding, inoltre, riceverà un ulteriore 2,5% di Illimity in cambio della sottoscrizione per cassa di un aumento da 16,5 milioni, salendo così al 10% di Illimity. «È una joint-venture con grande potenziale - ha commentato Passera - perché si uniscono due delle più innovative realtà con una comune visione di lungo termine. La combinazione di quel che entrambi portano in dote permetterà a Hype di avere l'offerta più completa sul mercato e una tecnologia di ultima generazione». «L'operazione è la dimostrazione che la crescita del fintech in Italia passa attraverso l'open banking», ha a sua volta commentato Pietro Sella, leader del gruppo Sella.

A. Fons.

