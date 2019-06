Fca-Renault, l'intesa passa per Nissan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATATTIVAPARIGI «Se un nuovo accordo ci sarà, sarà presto, questione di settimane, non di mesi»: a Parigi nessuno conferma ufficialmente che si sono riaperte le trattative per la fusione tra Fiat-Chrysler e Renault, ma tutti sembrano più o meno d'accordo sui tempi. O presto o mai più. Passata la delusione per il matrimonio saltato, le due famiglie automobilistiche sono di nuovo al lavoro per redigere un altro contratto prematrimoniale. Il fallimento del primo tentativo avrà almeno consentito di evidenziare quali sono i veri nodi da...