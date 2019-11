Delta, stretta finale su Alitalia: «Pronti a investire 100 milioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RILANCIROMA È Delta il partner industriale di Fs, Atlantia e Mef. Lufthansa sta per confermare per iscritto l'indisponibilità, in questa fase, a mettere soldi nel capitale della Newco. Di fatto è fuori gioco. La compagnia americana ha ribadito l'impegno assunto nei mesi scorsi di investire 100 milioni nella Nuova Alitalia a fronte del 10%. E a questo punto si dovrà accelerare per chiudere nei termini previsti del 21 marzo. Questo il quadro che è emerso ieri al termine di una giornata convulsa di incontri sull'asse Roma-Francoforte,...