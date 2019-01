Carige, dopo il bond garantito è caccia al partner per le nozze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Il via libera di venerdì della Bce a procedere con emissioni obbligazionarie fino a 2 miliardi garantite dal Tesoro, con un possibile miliardo aggiuntivo, apre le danze sul destino di Carige, commissariata per decisione della Bce lo scorso 2 gennaio. La liquidità in arrivo e il piano industriale previsto per la fine di febbraio dovrebbero spianare il terreno per un possibile matrimonio. Tra le ipotesi che si fanno c'è quella di Mps, la cui unione con Carige, secondo alcuni analisti, avrebbe senso «soltanto con l'intervento...