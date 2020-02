IL PIANO

ROMA Bankitalia cambia l'organizzazione per rafforzare la tutela dei clienti degli istituti di credito e presidiare in modo più organico i pagamenti al dettaglio e le attività Fintech. Per queste finalità vengono creati due nuovi dipartimenti e a guidarli arrivano rispettivamente Magda Bianco, attuale capo del servizio tutela del clienti e antiriciclaggio e Francesco Nicolò ora vice capo del dipartimento circolazione monetaria e bilancio. Contestualmente Palazzo Koch ha anche annunciato la nomina a funzionario generale di Gian Luca Trequattrini, attuale capo del servizio Segreteria particolare del Direttorio e comunicazione. La costituzione delle due nuove strutture è il primo passaggio di un progetto le cui finalità erano già state rese note dal governatore nel suo intervento all'ultimo congresso dell'Assiom-Forex. Nel dettaglio nel dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria confluiscono, potenziati, i compiti oggi affidati al Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio del dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria. Il nuovo ufficio sarà incaricato di vigilare sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari bancari e finanziari, di rafforzare gli strumenti di protezione individuale nonché di accrescere il livello di diffusione della conoscenza finanziaria tra la popolazione. Il dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio avrà l'obiettivo di sviluppare una visione unitaria delle attività inerenti alla circolazione monetaria, agli strumenti di pagamento al dettaglio e alle attività legate al Fintech.

