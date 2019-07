Abi, tassi ai minimi e sofferenze in netto calo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIROMA Comprare casa o accedere per le imprese ad un prestito è ancora più conveniente. A giugno, infatti, i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento hanno toccato i minimi storici: 1,78% per i mutui (il miglior dato dall'1,79% di luglio 2018) e 1,36% per le aziende (1,43% il mese precedente, 1,42% marzo 2019). Il tasso medio sul totale dei prestiti è dunque, secondo l'ultimo rapporto mensile dell'Abi, al 2,57% (2,58% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007). Sostanzialmente stabili poi, nello stesso...