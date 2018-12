«Tutto falso, non ero nel locale» Ma in tre inchiodano il 17enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGESENIGALLIA Il viaggio nell'abisso inizia da una serranda chiusa, all'angolo di piazza 4 Agosto. Chiusa, e da tempo, come i cancelli del vicino bagno pubblico. Sul muretto, vicino all'ingresso del Municipio, una bottiglia di birra vuota resiste agli spifferi del vento. Lì, l'anno scorso, di notte, un 16enne aveva aggredito e rapinato un coetaneo. Non un fatto qualunque. A incastrarlo le telecamere del locale distributore di snack che, il titolare, ha poi chiuso definitivamente per la disperazione. Un buco nero di violenza e spaccio...