Trump, dopo la rottura del G7 sui dazi ora il confronto nucleare con Kim

L'EVENTOSHANGHAI Donald Trump e Kim Jong-un. Il primo punta al colpaccio: la de-nuclearizzazione e la pace con la Corea del nord. Mentre il leader supremo di Pyongyang vuole cancellare l'embargo contro il suo paese per svilupparne l'economia, e non può riuscirci senza il via libera di Washington. Per questo le aspettative per una svolta clamorosa sono enormi a Singapore, la città-stato asiatica che domani ospiterà il primo incontro tra un presidente Usa e un dittatore nordcoreano dalla Guerra di Corea (1950-1953). Kim è atterrato...