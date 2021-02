IL DRAMMA

TREVISO Egidio Battaglia non si è mosso semplicemente sulla base di convinzioni o sospetti. Aveva in mano la diagnosi di un'equipe multidisciplinare. Confezionata dalla Usl dopo una serie di accertamenti con lo psicologo, il neurologo e il logopedista. «La cartella clinica che attesta come al bimbo fosse stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico è nelle mani della magistratura- conferma Francesco Benazzi, direttore dell'Usl- la situazione del bimbo era stata certificata, seppure senza emettere responsi impossibili per quell'età. E la Usl era pronta a prendere in carico il percorso di Massimiliano». È l'azienda sanitaria a fugare i sospetti sul fatto che il padre 43enne che sabato mattina nella sua casa di Castello di Godego ha compiuto il tragico omicidio suicidio, sia stato indotto da una supposizione personale, come pareva affermare il nonno del piccolo.

LO SPECIALISTA

«Lo spettro dei disturbi legati all'autismo è molto ampio-spiega Pasquale Borsellino, Direttore del Dipartimento Infanzia Adolescenza e Disturbi dello spettro autistico- emettere una diagnosi precoce ci da dei margini amplissimi di manovra». Nelle cartelle raccolte dalla Usl ci sono le relazioni dello psicologo, del logopedista, di tutte le professionalità che compongono il team multidisciplinare che all'interno dell'Usl 2 ha emesso la diagnosi. Massimiliano avrebbe dovuto iniziare un programma di lavoro che prevedeva sessioni di psicomotricità e logopedia. «Il semplice ritardo nella parola può essere un segnale ma non allarmerei le famiglie. Spesso, soprattutto quando uno dei genitori non è madrelingua, è possibile che i bambini parlino più tardi» riprende Borsellino. Non sentir pronunciare dal proprio figlio la parola papà ha incupito ulteriormente Egidio, che non solo ha individuato il problema, ma che nelle lunghe settimane di lockdown ha costruito uno scenario di futuro quasi insostenibile. Fino al gesto estremo.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA