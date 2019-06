Spedizione in memoria del Grio l'infermiera che riposa fra le nevi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA Vivace come un grillo, El Grio aveva lasciato detto che, se le fosse successo qualcosa, avrebbero dovuto lasciarla lassù, fra le sue amate montagne. Così da dieci anni Cristina Castagna riposa sul pakistano Broad Peak, la dodicesima vetta più alta del mondo, da cui stava scendendo il 18 luglio 2009, quando precipitò in un crepaccio. È in memoria della 31enne infermiera di Vicenza, la più giovane donna italiana ad aver scalato un ottomila, che sarà realizzato il centro alpinistico sulla sommità del Lions Melvin Jones...