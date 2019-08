«Sono dannose, già centinaia le denunce di patologie acute»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Professor Luca Richeldi, direttore dell'unità di Pneumologia al policlinico Gemelli, è pericoloso fumare e-cig?«A fine luglio l'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che le sigarette elettroniche sono sicuramente dannose. Si tratta di stabilire se più o meno rispetto a quelle tradizionali. L'idea che non siano nocive è errata. Il centro Cdc di Atlanta - il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie che per primo ha intercettato il virus dell'hiv, quindi un ente serio e capillare - ha già ricevuto dagli ospedali...