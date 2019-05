Sicurezza, si cambia Salvini: Cdm subito Ma i 5Stelle frenano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Due decreti, un Consiglio dei ministri (che balla) e un Quirinale non proprio entusiasta per la piega presa dall'esecutivo. Il rush finale del governo gialloverde, a quattro giorni dalle Europee, ruota intorno ai provvedimenti che Lega e M5S vogliono (o meglio: vorrebbero) mettere sul tavolo da sventolare come ultima bandierina prima del voto. Ma se Luigi Di Maio è pronto a rinviare il suo dl sulla Famiglia (anche perché, come ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, «è privo di coperture»), tutto ruota intorno al...