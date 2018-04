Scuola, tra ponte e scioperi 10 giorni di lezione in meno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Il ponte di primavera diventa infinito e la scuola, quindi, è agli sgoccioli. Calendario alla mano, per gli studenti si respira già aria di vacanza: sono molti gli istituti, infatti, che interromperanno le lezioni per uno dei due ponti di primavera, del 25 aprile e del 1 maggio, o addirittura per farne uno solo, lunghissimo, dal 25 al 2 maggio.E così quest'anno potrebbero venire a mancare i 200 giorni di lezione previsti per legge, obbligatori affinché l'anno scolastico sia regolare. Come è possibile? Se da un lato le scuole...