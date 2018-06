Respingimenti in mare e barche affondate così l'Australia chiude le rotte dei migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ESEMPIROMA Sono due i modelli «esteri» di cui si parla in queste ore, a proposito di soluzioni drastiche in tema di migrazioni europee. Da un lato quello australiano ancora in vigore, che relega i richiedenti asilo in isole lontane dalla costa del paese a sud del Pacifico e l'altro collegato alla grande ondata di profughi provenienti dal Vietnam alla fine degli anni 70, dopo la guerra.Al di là delle valutazioni sul piano umanitario, entrambi i modelli proposti non sono, però, semplici da traslare in Italia. Il primo caso è quello...