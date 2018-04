Per il Colle si è tornati al punto di partenza Due giorni di riflessione, poi nuova mossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Sergio Mattarella non deve aver apprezzato il teatrino andato in scena a palazzo Giustiniani. Con Matteo Salvini che annuncia a inizio pomeriggio l'eclissi dei veti e di avere «fondate speranze». Con Luigi Di Maio che invece, a sera, spazza definitivamente via l'ipotesi di un governo tra centrodestra e 5Stelle, sbattendo di nuovo la porta in faccia a Silvio Berlusconi e a Giorgia Meloni, aprendo solo all'ipotesi (fattagli balenare da Salvini) di un appoggio esterno di Forza Italia e di FdI. Soluzione già scartata dai diretti...