Pd, è tregua tra i leader Sulle intese di governo referendum tra gli iscritti

IL CASOROMA Accordo fatto nel Pd sui nuovi capigruppo. A guidare i 112 deputati dem alla Camera sarà Lorenzo Guerini; suo pari grado per i 55 senatori a palazzo Madama sarà Andrea Marcucci. E' il primo, tangibile atto della conduzione pacificatoria di Maurizio Martina alla guida del partito, dal momento che il reggente in odore di elezione come segretario vero e proprio ha fatto del nuovo clima interno una delle sue bandiere.Tra l'altra sera e ieri mattina si sono sentiti i maggiorenti dem che al momento reggono le fila del partito -...