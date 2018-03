CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Noi non guariamo, però curiamo. Credetemi: in quei momenti, quando il paziente è sopraffatto da dolori terribili e gli passa per la mente l'idea di farla finita, ridurre il dolore è comunque fondamentale. Anche se non ci sono speranze di salvarsi». Il dottor Giuseppe Micheletto è il direttore dell'area Cure palliative dell'Ulss 6 Euganea per la zona di Camposampiero e Cittadella. È stato lui a ricevere Lodino Marton lo scorso dicembre, quando era ormai chiaro che non ci fosse più nulla da fare e lui desiderava soltanto smetterla di...