MERCATIROMA Ventisei punti guadagnati in un giorno è un nuovo record per lo spread Roma-Berlino, arrivato ieri a toccare i 190 punti, il massimo da giugno 2017, prima di chiudere a 185. Mancavano giusto gli analisti di Fitch a buttare benzina sul fuoco del differenziale di rendimento tra Bt e Bund. «Sono aumentati i rischi per il profilo di credito sovrano, in particolare attraverso un allentamento di bilancio e un potenziale danno alla fiducia», hanno sentenziato dall'agenzia di rating, la prima tra le big che giudicano il debito a dare un...