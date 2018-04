Lecce, picchiato dai bulli a scuola la maglia usata come cancellino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIASchiaffi, pugni, vessazioni. L'anno scolastico era appena iniziato, ma per un 17enne di un istituto tecnico di Lecce si è trasformato subito in un inferno. Lui è mingherlino, timido, silenzioso: la preda preferita dei bulli, che con i deboli si sentono forti. Questa volta a salvarlo ci pensano due compagni, che con il cellulare filmano tutto e non per mettere alla berlina il compagno inerme in rete, bensì per inviare le immagini alla madre. Ora quei quattordici secondi di violenza in classe sono in un fascicolo della procura dei...