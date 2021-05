Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAMILANO Luana D'Orazio non doveva lavorare all'orditoio, con un contratto di «apprendistato professionalizzato» non era la sua mansione, e quella macchina non era in condizioni di sicurezza. Peggio, sarebbe stata manomessa per produrre di più. La morte dell'operaia di ventidue anni, mamma di un bimbo di cinque anni e mezzo, schiacciata dai rulli il 3 maggio in un'azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato, sembra essere...