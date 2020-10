Sono 26.676 i nuovi casi di Covid registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Sanità Pubblica francese che ha anche comunicato che sono 166 i decessi provocati dal Covid nell'ultimo giorno. Sono in tutto 1852 i cluster che sono oggetto di indagini epidemiologiche, 139 dei quali scoperti nelle ultime 24 ore. Dopo la Spagna, anche la Francia si avvicina ad un milione di casi, con 957.421 casi registrati dall'inizio dell'epidemia. Nell'ultima settimana sono stati ricoverati 9275 pazienti, 1584 dei quali in terapia intensiva.

L'onda lunga del coronavirus continua la sua avanzata in Europa con la Spagna che, come detto, supera il milione di casi. Una corsa inarrestabile che sta costringendo sempre più Paesi nel Vecchio Continente a imporre lockdown e restrizioni tanto che i leader Ue hanno deciso di convocare un vertice straordinario, virtuale, per il 29 ottobre nel tentativo di coordinare le risposte alla nuova emergenza. Sei settimane dopo essere diventata il primo paese europeo a superare i 500.000 casi di coronavirus la Spagna è diventa il primo a superare il milione (1.005.295). Un triste record che arriva proprio quando il governo spagnolo sta valutando la possibilità di imporre il coprifuoco Madrid e la sua regione, le più colpite dal Covid-19 con quasi un terzo dei casi totali.

