«La mia battaglia con le donne coraggiose I tanti politici gay escano allo scoperto»

Apre le braccia. Sorride: «D'ora in poi sarò più presente, voglio metterci la faccia. Ma attenzione». A cosa, Francesca Pascale? «Non mi interessa la politica elettiva, mi è bastata l'esperienza da consigliere provinciale di Forza Italia». Dunque? «Voglio dare una mano per una battaglia trasversale sui diritti delle coppie Lgbt. E non solo, anche per quelli delle donne e dei bambini sfortunati». E il presidente Silvio Berlusconi cosa le ha detto? «Ha piena fiducia in me e, da vero liberale qual è, mi ha dato la sua benedizione»....