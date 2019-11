CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DEVASTAZIONECHIOGGIA «Nonostante le mie personali sollecitazioni ai commissari del Mose per cercare di sollevare le paratoie in prova, non è stato possibile, in quanto attualmente l'opera non risulta completata e collaudata». Il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro, aveva provato anche questa: l'entrata in funzione anticipata del sistema di dighe mobili, per tentare di salvare la città. Il fratellino minore della discussa opera ingegneristica, chiamato comunemente baby Mose, è operativo a Chioggia da sette anni e, finora, ha svolto un...