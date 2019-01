La cattura in Bolivia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTODopo quarant'anni e quattro Paesi diversi, si conclude la lunga fuga di Cesare Battisti, arrestato ieri a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, in un'azione congiunta fra le forze di polizia boliviane, italiane e brasiliane. L'ultima latitanza dell'ex Pac, condannato all'ergastolo per quattro omicidi, era cominciata ufficialmente un mese fa, quando la polizia federale brasiliana non l'aveva rintracciato nella sua residenza di Cananeia, città del sud-est del Brasile. Le ultime fasi della vicenda, molto complessa dal punto di vista...