L'INCHIESTA TRIESTE Alejandro Augusto Stephan Meran è in carcere, piantonato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTATRIESTE Alejandro Augusto Stephan Meran è in carcere, piantonato a vista da un agente della polizia penitenziaria che ha il compito di sorvegliarlo 24 ore su 24. La Procura ha deciso di rinforzare le misure di sicurezza anche in regime di carcerazione, raggiungendo il livello di massima sorveglianza, perché ritiene concreto il pericolo che il 29enne dominicano che venerdì ha ucciso gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta possa tentare il suicidio in cella. «Spero che resti in carcere», ha detto Gianluca Demenego, fratello...