L'emergenza migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIROMA Il botta e risposta avviene a distanza: il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini non si è presentato al vertice sull'immigrazione di Parigi. E così, dopo la riunione informale, il presidente francese Emanuel Macron sferra il suo attacco contro il convitato di pietra: l'assente «ingiustificato», Matteo Salvini, che non tarda a replicare. Di fatto, ieri, la Francia ha incassato l'adesione di quattordici Stati Ue a un «meccanismo di solidarietà» per ripartire le persone salvate in mare, con un'indicazione...