E-COMMERCETREVISO La pandemia e le conseguenti restrizioni anti-contagio stanno facendo volare ancora più in alto gli acquisiti on line: per rispondere alla richiesta crescente, Amazon rafforza la sua rete anche in Veneto. Il colosso mondiale del commercio elettronico annuncia l'apertura di tre nuovi depositi di smistamento in regione: a Vicenza, Treviso e Riese Pio X, sempre nella Marca trevigiana. Si tratta di strutture cosiddette di...