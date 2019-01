In paese cala il silenzio: «Attendiamo tutti con fiducia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAPADOVA Un intero paese si stringe attorno al proprio ex sindaco, la fiamma della speranza cresce ma nessuno vuole sbilanciarsi con un eccessivo ottimismo. Dopo giorni di fiaccolate e veglie di preghiera, accompagnati da appelli e striscioni, ora a Vigonza è calato il silenzio. La famiglia Tacchetto chiede di tenere il basso profilo per non vanificare le ricerche e tutti si adeguano.GLI AMICI«Attendo con trepidazione buone notizie. Farò riferimento solo a fonti istituzionali». Così il sindaco Stefano Marangon commenta l'ultima...