IL RETROSCENAROMA Fare sfoggio di populismo al World Economic Forum è un po' come mettersi platealmente le dita nel naso durante un banchetto a Buckingham Palace. Giuseppe Conte sa che a Davos il criterio di ammissione è il livello di potere, di ricchezza e di influenza. E che conta esserci, o quantomeno restare collegati in video conferenza per ascoltare o interloquire con banchieri, finanzieri, superconsulenti e potenti della terra. Molto più dello studio Alpa e poco meno del gruppo Bildenberg o della Trilateral, potenti reti di influenza...