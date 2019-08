CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Dopo la pagliacciata di Salvini che ha cercato, senza avere neppure il coraggio di dirlo, di rilanciare l'alleanza con noi e il governo Conte giocando il bluff sul taglio dei parlamentari, per noi è finita». Con queste parole, ieri mattina, Luigi Di Maio ha definitivamente chiuso la pratica del governo giallo-verde. Game over.Eppure, il capo politico dei 5Stelle è descritto in una posizione attendista. «Luigi sicuramente non vuole andare alle elezioni, ma è ancora a metà del guardo e non si vuole esporre. Vuole per...