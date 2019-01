Il piano per aggirare i vincoli Ue: «Così il Reddito libera 12 miliardi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MECCANISMOROMA Il governo ha intenzione di utilizzare il Reddito di cittadinanza come grimaldello per aggirare le regole europee, sfruttandone le stesse maglie, per recuperare 12 miliardi di euro di spazi di manovra. Detto in parole più semplici, ottenere altri 12 miliardi di deficit. Non è una boutade, ma quanto messo nero su bianco dai tecnici del ministero del lavoro nella relazione illustrativa che accompagna il documento. Il ragionamento è tecnico, complesso. Ma si può riassumere più o meno così: per calcolare la correzione...