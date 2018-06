CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MEETINGBRUXELLES L'immigrazione è un problema europeo e richiede un'assunzione di responsabilità a livello europeo. Su questo punto i 16 capi di stato e di governo della Ue sono d'accordo. Così come sono d'accordo sul fatto che le frontiere esterne vanno rafforzate e che va intensificata la cooperazione con gli Stati africani dai quali arrivano i migranti. Poi, che va coperto urgentemente con mezzo miliardo di euro il Fondo per l'Africa e che va versata alla Turchia la seconda tranche degli aiuti per i migranti (3 miliardi di euro) per...