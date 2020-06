IL DRAMMA

PAESE «Ho sentito un colpo in giardino, c'è del fuoco. Aiutateci». Sono state le ultime parole di una delle vittime, probabilmente la 74enne Fiorella Sandre, a innescare la macchina dei soccorsi che poco dopo l'1 di mercoledì, al 37 di via Feltrina a Castagnole di Paese, hanno portato forze dell'ordine e pompieri davanti a una trappola mortale di fiamme ed esplosioni. Sono morte in due, la stessa Fiorella e Franca Fava, 67enne proprietaria di casa, in circostanze ancora da chiarire. Leggermente intossicato ma sopravvissuto il marito di quest'ultima, Sergio Miglioranza di 68 anni. È lui ora la chiave a cui gli inquirenti ricorreranno per aprire lo scrigno che racchiude le molte zone d'ombra della tragedia.

Nel cuore della notte al 113 giunge la chiamata dell'anziana. Chiede aiuto, è agitata ma non in preda al panico. Parla di un'esplosione, di un incendio, poi riaggancia in attesa dei soccorritori. Quando questi arrivano alla villetta si trovano davanti un inferno di fuoco. La casa è isolata lungo la vecchia Feltrina, cinta da una coltre di alberi con accanto solo una ditta di calcestruzzi. Nel bagliore del fuoco crepitano esplosioni continue. Sono bombole di gpl che il proprietario per anni ha accatastato semi vuote in ogni angolo del giardino saturo di rifiuti, carcasse d'auto, biciclette e mobilio. Sono decine, parte deflagrate prima dell'arrivo dei pompieri e parte destinate a farlo nelle ore successive rendendo l'area una polveriera. All'esterno trovano il 68enne. È in stato confusionale, ha inalato del fumo ma è vivo. Non ci sono invece la moglie Franca e l'amica Fiorella. Si teme il peggio, Sergio non riesce a spiegare dove possano essere. Passano le ore sotto gli idranti e sotto il rischio di saltare in aria. È mattina quando vengono individuati i loro cadaveri carbonizzati. Una giaceva nel bagno al pianterreno, l'altra in una stanza adiacente. Miglioranza si sarebbe salvato usando una scala esterna al primo piano. Le due donne invece sono morte intrappolate sul retro al piano di sotto. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per l'intera giornata a causa di numerosi focolai e delle macerie e solo ieri pomeriggio è stato possibile recuperare i corpi ora in attesa dell'autopsia. Il 68enne nel frattempo era stato trasferito all'ospedale e successivamente interrogato dai carabinieri.

La chiamata della donna al 113 farebbe pensare a un tragico incidente domestico, ma gli interrogativi sono tanti. Per avere un quadro più completo bisognerà attendere il termine dei rilievi che potrebbero richiedere giorni. Miglioranza infatti, ex dipendente della Guaraldo ora fallita, sembra avesse una predilezione per l'accumulo di materiali di ogni genere. Una tendenza aumentata dopo la pensione, quando aveva cominciato a fare qualche lavoretto come svuota cantine. Sgomberando le case altrui riempiva però all'inverosimile quella condivisa con la moglie Franca e, negli ultimi tempi, con l'amica Fiorella Sandre, ex bidella di Breda di Piave che si era ormai stabilita in via Feltrina con la coppia e i loro tre cani aiutando in particolare la 67enne. Le donne dormivano al piano terra, Sergio aveva la sua camera di sopra. Martina Sandre, figlia della 74enne, faceva loro visita per la spesa e ciò che Miglioranza le avrebbe detto cozzerebbe in parte con quanto poi dichiarato agli inquirenti. «L'ho intravisto prima che lo portassero all'ospedale - ha raccontato sconvolta -. Era frastornato ma ha detto di essere stato svegliato da mia madre che gli gridava di aiutarla. Sarebbe sceso in lavanderia per prendere una bombola e buttarla fuori, uscendo poi dal piano alto. Mamma probabilmente si è attardata a cercare Franca. Forse non lo sapremo mai, ma le indagini dovranno fare chiarezza». Nel pomeriggio ai carabinieri il 68enne avrebbe invece detto di ricordare solo di essere uscito a dare da mangiare ai cani e di essere poi scappato alla vista delle fiamme.

