Francia, mistero Bourdain suicida la star degli chef Il dolore di Obama e Trump `

IL PERSONAGGIOCon Barack Obama era stato a tavola ad Hanoi, a mangiare con le mani e chiacchierare come due vecchi amici; Donald Trump ha commentato con tristezza la sua scomparsa. Basta il riferimento ai due diversissimi presidenti americani per dire dello sgomento sul suicidio impiccato in una camera d'albergo a Kaysersberg nell'alto Reno - di Anthony Bourdain, uno dei più famosi chef al mondo, 61 anni, americano di New York. Si è tolto la vita nel momento di massima gloria. LO STILEAutore e conduttore televisivo, stava giusto girando un...