Debito, il richiamo della Ue Conte: non temo le Camere la manovra non va stravolta

LA GIORNATASTRASBURGO Il progetto di bilancio 2020 non è in linea con le regole del deficit, del debito e neppure rispetta il parametro della spesa pubblica. Tuttavia la Commissione Ue non chiede correzioni come accadde l'anno scorso. Invece, si appresta a mettere l'Italia sotto osservazione costante «nel corso del semestre europeo», ha indicato il responsabile degli Affari economici Pierre Moscovici. È questo il senso della lettera inviata dalla coppia Moscovici-Dombrovskis (il secondo sarà vicepresidente esecutivo nella nuova...