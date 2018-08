Crolla la panchina girevole, schiacciato sotto otto quintali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTEL D'ARIO (MANTOVA) Un'installazione artistica in acciaio Korten che, all'interno dei giardini dell'Ecomuseo, fungeva sia da monumento che da arredo urbano. Era una panchina su cui riposare, ma per i ragazzini del posto era diventata un gioco, visto che poteva roteare su se stessa. Ma pesava otto quintali. E proprio questa giostra improvvisata si è trasformata venerdì sera in una trappola mortale per Matteo Pedrazzoli, 14 anni, che tra un mese avrebbe iniziato la seconda classe in un istituto professionale privato di Verona. A tradirlo...