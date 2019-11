Conte ai sindaci: «Non sarete soli» Ma il Veneto slitta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A PALAZZO CHIGIVENEZIA «Non vi lasceremo soli!», ha promesso ieri il premier Giuseppe Conte, rivolgendosi idealmente ai sindaci dei Comuni colpiti dal maltempo e annunciando già per il Consiglio dei ministri di oggi l'adozione delle relative misure di sostegno. Ma secondo quanto trapelato da Roma, il Veneto dovrà pazientare un po', prima di ottenere altri aiuti dopo quelli già stanziati per Venezia. Proprio il fatto che il centro lagunare invaso dall'acqua alta abbia finito per oscurare, mediaticamente e politicamente, le altre città...