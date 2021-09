Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Martedì prossimo controlli anti-Covid per tutto il Consiglio regionale. Come previsto dalla delibera dell'ufficio di presidenza, che ha imposto il Green pass per l'accesso a Palazzo Ferro Fini, ogni tre settimane saranno comunque sottoposti al tampone sia gli eletti che i dipendenti. Dopo il disguido di martedì scorso, quando un dirigente della Giunta era stato lasciato fuori dalla sede, ieri le verifiche sono filate lisce....