Bruxelles, scontri durante il corteo anti Global Compact

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Papa saluta l'approvazione del Global Compact for Migration, elaborato in sede Onu e adottato da 164 Paesi - non dall'Italia - nella Conferenza intergovernativa di Marrakech, e rivolge un ulteriore richiamo alla comunità internazionale perché verso i migranti si operi «con responsabilità, solidarietà e compassione». Approfitta del primo Angelus utile, Papa Francesco, per benedire il patto globale che stabilisce responsabilità comuni e principi di cooperazione su una delle principali emergenze globali. «La settimana scorsa è stato...