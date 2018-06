Bimbi in gabbia, Melania fa cambiare idea a Trump

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO NEW YORK Donald Trump non ama ammettere di aver torto. Ma questa volta lo ha fatto, anche se indirettamente. Ieri pomeriggio ha firmato un decreto con cui ha posto fine alla politica anti-clandestini da lui stesso adottata che ha causato la separazione di oltre 2500 bambini dai genitori al confine con il Messico. Trump era stato investito da una miriade di critiche, incluso quella decisiva di Melania, la first lady. Sarebbe stata lei, sostenuta anche dalla figliastra Ivanka, a ottenere la marcia indietro. Melania aveva espresso la sua...