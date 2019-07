Autonomia, saltano i vertici e l'audizione «Silenzio allarmante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVAVENEZIA Ieri è saltato il vertice con il premier Giuseppe Conte, oggi salta l'audizione del titolare dell'Economia in bicamerale, domani salterà l'esame in Consiglio dei ministri. Ogni giorno che passa, quello che doveva essere lo scatto finale verso la firma dell'intesa sull'autonomia differenziata, assomiglia sempre più a un'estenuante maratona di annunci e smentite. «Non per motivi politici, ma per ragioni di agenda», sostengono fonti di Palazzo Chigi, ma intanto nelle regioni sale la fibrillazione.IL SILENZIOAl termine...