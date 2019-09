Atlantia, svolta al vertice Castellucci si dimette la gestione a un comitato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA Il cda di Atlantia ha deciso per la svolta e lo ha fatto, come previsto, incassando il passo indietro «condiviso» dell'ad Giovanni Castellucci. Sarà un comitato esecutivo, almeno per il momento, a traghettare la società che controlla Autostrade per l'Italia e Adr verso un nuovo vertice, evitando scossoni nella trattativa con il governo sulla concessione autostradale ma anche sulla rotta verso Alitalia. Hanno pesato le preoccupazioni della famiglia Benetton, che attraverso Edizione controlla il 30,25% della holding, sulla...