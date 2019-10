Altri 80 arrivi dalla Slovenia. Fedriga: «Trieste come Lampedusa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non solo i viaggi della morte nel Mediterraneo, come quello concluso con un naufragio a poche miglia da Lampedusa e almeno una trentina di vittime. La rotta dei Balcani resta sempre calda e comunque più sicura. Anche ieri decine di migranti hanno varcato il confine con la Slovenia entrando in Italia irregolarmente. Secondo un primo bilancio, sarebbero circa 80 le persone segnalate sul Carso triestino, tra Fernetti e Basovizza. In particolare, al valico di Fernetti la Polizia di frontiera ha identificato 25 migranti, tutti cittadini afghani e...