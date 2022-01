“Usa meno l'auto. Sarai il nostro eroe”: al via la campagna antismog

VICENZA - “Usa meno l'auto. Sarai il nostro eroe”. Il mantello dell'uomo che compare sul manifesto ricorda quello di Superman.

Si chiama “Missione emissioni” la campagna antismog che sbarcherà su giornali, tv e social network di Vicenza. Artefice la Provincia, che ha coinvolto i comuni del territorio in un'operazione destinata a sensibilizzare i cittadini ai temi dell'inquinamento.

APPROFONDIMENTI VICENZA Vicenza, al via la campagna antismog

Tre gli obiettivi: limitare l'uso delle automobili, riscaldare senza sprechi e non bruciare ramaglie. Tre come i cartelloni realizzati per gli slogan e come i temi per i comportamenti green. «Ci sono azioni che possiamo compiere tutti, come utilizzare la bicicletta, andare a piedi quando dobbiamo fare brevi spostamenti o abbassare le temperature di un paio di gradi a casa o negli uffici - spiega il presidente di Palazzo Nievo Francesco Rucco - Gesti semplici che ci rendono eroi quotidiani».

Per l'ambiente l'amministrazione sta lavorando con una settantina di comuni - l'84% della popolazione - per condividere misure strutturali e ridurre almeno del 40% le emissioni di inquinanti atmosferici entro il 2030. Nel frattempo nel capoluogo l'impennata delle polveri sottili ha fatto scattare, almeno fino al 19 gennaio, lo stop dalle 8.30 alle 18.30 anche per i veicoli privati a benzina euro 2 e diesel euro 4 e 5.