Riciclaggio di denaro illecito: sequestrati 109 mila euro in una camera d'albergo

VICENZA - La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo, emesso dal Gip presso il Tribunale del capoluogo berico, di denaro contante per oltre 109 mila euro nei confronti di un uomo di origine campana, C.F., 43 anni, ora indagato per riciclaggio di denaro illecito.



Le indagini sono state avviate sulla base di gravi indizi di violazione alle norme tributarie emersi mediante l'analisi degli alert di rischio sulle banche dati delle fiamme gialle. Nello specifico è stata segnalata una società di comodo vicentina per ottenere falsi crediti tributari, da cui è emerso che venivano cioè creati falsi crediti Iva attraverso fatture per operazioni inesistenti, al fine di permettere ad altre società beneficiarie la compensazione delle imposte nelle dichiarazioni fiscali.



All'interno di una camera di un albergo in Emilia Romagna, utilizzata per l'appunto dal 43enne, ritenuto uno dei soggetti responsabili del sistema di frode individuato, i finanzieri hanno trovato il denaro contante in diverse mazzette di banconote di taglio tra 5 e 100 euro. Le fiamme gialle hanno titenuto si tratti di una somma ingiustificata dati i redditi dell'uomo e hanno così ipotizzato il reato di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. © RIPRODUZIONE RISERVATA