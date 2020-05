Roulotte a fuoco, i pompieri salvano dall'incendio l'abitazione vicina

SCHIO - Stamattina, verso le 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tedesca a Carrè di Schio per l’incendio di una roulotte all’interno di un cortile privato: nessuna persona è rimasta ferita. La squadra accorsa da Schio, utilizzando dello schiumogeno ha spento i resti del caravan, che era stato completamente avvolto dalle fiamme. L'intervento dei pompieri ha così evitato che la vicina abitazione venisse coinvolta dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA