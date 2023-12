Vicenza. Rapina all'ufficio postale, arrestato il responsabile: abitava a due passi da dove ha colpito

VICENZA - Arrestato il responsabile della tentata rapina all’ Ufficio Postale di via Cattaneo di Vicenza del 5 Ottobre 2023: è un pluripregiudicato vicentino.

Il 28 Novembre 2023, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di T.P. 50enne del luogo, pluripregiudicato, già recluso presso la casa circondariale di Vicenza.

T.P. è indagato dalla Procura della Repubblica di Vicenza per aver tentato la rapina ai danni dell’Ufficio Postale di Via Catteneo il 5 ottobre scorso. Quel giorno, evadendo dagli arresti domiciliari, nella tarda mattinata, dopo aver raggiunto l’obiettivo in auto, travisato da mascherina chirurgica e occhiali da sole scuri e con il capo coperto da un cappello alla “pescatora”, ha fatto irruzione alle poste urlando agli utenti in sala d’attesa ed agli impiegati, “questa è una rapina!!”. Oltrepassato lo spazio degli “addetti ai lavori”, li ha minacciati tenendo una mano sotto la pettorina rinfrangente che indossava, facendo chiaramente intuire di essere armato.

L’attivazione dell’allarme da parte dei dipendenti dell’ufficio postale, ha messo in fuga il rapinatore che ha concluso la sua rocambolesca azione senza riuscire ad asportare alcuna somma di denaro. Salito di corsa in auto si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri hanno intuito chi fosse l’autore del reato e si sono presentati a casa del 50enne, poco distante dal luogo della tentata rapina, trovandolo mentrestava per allontanarsi in auto. In quella circostanza sono stati ritrovati l’abbigliamento e gli accessori indossati per commettere il fatto.

T.P. rimarrà quindi in carcere a Vicenza dove già si trovava ristretto a causa della evasione dagli arresti domiciliari commessa il giorno in cui aveva tentato la rapina.