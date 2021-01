Lo assale per strada e gli strappa il Rolex: inseguito e arrestato 22enne romeno

VICENZA - Un 22enne romeno è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della questura dopo aver rapinato un professionista di un orologio Rolex del valore di 12.000 euro. Quest'ultimo aveva appena parcheggiato l'auto, e stava camminando lungo viale Trieste quando è stato avvicinando dal malvivente, con la scusa di un'informazione; ma il giovane l'ha improvvisamente aggredito, strappandogli l'orologio, il Rolex, dal polso.

Il rapinato, pur contuso, è riuscito a dare l'allarme. Non distante c'era una pattuglia delle Volanti, che informata dalla centrale si è messa sulle tracce del rapinatore; grazie alle testimonianze di alcune persone all'esterno di un bar, che avevano visto il giovane in fuga, i poliziotti sono riusciti a fermarlo poco distante. L'energica resistenza attuata dal giovane ha costretto gli agenti ad ammanettarlo, prima di portarlo in Questura.

L'orologio è stato poi restituito al proprietario.

Ultimo aggiornamento: 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA